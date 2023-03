Oodatud poksimatš Fury ja Ussõki vahel jääb ära. „Väike välismaalane ei huvita kedagi!“

„Nad ütlesid, et matš peab toimuma enne 29. aprilli ja kui see toimub hiljem, siis nad tahavad rohkem raha,“ selgitas Warren, vahendab BBC.

„Põhjus, miks nad nii tegid, oli see, et nad ei uskunud, et Fury on 29. aprilliks valmis, kuid järsku oli ta valmis. Ta on olnud treeninglaagris kaks ja pool nädalat, sai Ameerikast treenerid ja nemad [Ussõki meeskond] otsisid teed välja,“ lisas promootor.