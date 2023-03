Sebastien Ogier: MM-sarja juhtimine ei muuda midagi

Ogier, kes jättis Rootsi talveralli vahele, juhib MMi tänu Monte Carlo ja Mehhiko ralli võitudele. Järgnevalt võistleb ta kuu aja pärast Horvaatia asfaldirallil. Üldse on 39-aastasel prantslasel tänavu kavas kaasa teha seitsmel etapil 13-st.

DirtFishi küsimusele, kas meistrivõistluste juhtimine on tema lähenemist rallidele muutnud, vastas Ogier: „Ausalt öeldes ma arvan, et ei ole.“

„Ma arvan, et olen alati sama võistleja ja tahan alati endast parima anda ja olenemata olukorrast. Ja mul on ikka sama kirg selle vastu ja sama võidutahe. Kuid ma näen juba palju aastaid elu teise pilguga. Ja see on võib-olla põhjus, miks ma muutun üha rahulikumaks,“ ütles prantslane.

„Aga jah, muidugi, kui sa meistritiitlile mängid, on see alati natuke suurem pinge. Aga lõpuks ma ei tunne end tegelikult teistmoodi. Mul on tunne, et tulen rallile, nagu olen alati tulnud, ja tahan anda endast parima,“ lisas Ogier.

Toyota meeskonna juht Jari-Matti Latvala ütles nädala alguses soomlaste MTV-le, et ei välista võimalust sõlmida prantslasega leping täishooaja peale. Siiski jäi tema vastusest kõlama, et suurt usku tal Ogier` positiivsesse vastusesse ei ole.

„Eks me näe. Muidugi tuleb meeles pidada, et Monte Carlo ja Mehhiko on tema kaks lemmikrallit. Ma tean, et ta ei tahaks Eestisse ja Soome [võistlema] minna,“ lausus Latvala.

Ogier ise andis juba Mehhikos mõista, et ei kavatse oma plaane ringi teha. „Olen juba varasemalt öelnud, täishooaega ma kaasa ei tee,“ kostis Ogier muiates Delfi küsimuse peale. „Selge on aga see, et iga kord stardis olles püüan teenida maksimumpunktid. Ma ei usu, et pooliku hooajaga võib MM-tiitli võita.“

Järgmine WRC-etapp ehk Horvaatia ralli algab 20. aprillil.