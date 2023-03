Soome ärimees tahab osta Manchester Unitedit

Zilliacuse pressiteatest võib lugeda, et Briti kuulsaima vutiklubi väärtus on hetkel 3,9 miljardit dollarit (umbes 3,6 miljardit eurot), vahendab Helsingin Sanomat .

Spordis on ta tegev olnud jalgpalliklubi HJK juhatuse esimehena ja hokiklubi Jokerit kaasomanikuna.

Zilliacus ütleb oma pressiteates, et tema arvates peaksid „kõik spordiklubid kuuluma lõpuks fännidele“.

Soome ärimehe plaan on osta Manchester Unitedist pool ning jagada ülejäänud osalus ära klubi fännide vahel üle maailma, nii et iga fänn, kes selleks soovi avaldab, saab teha klubisse väikse investeeringu.

USA spordiärimehe Malcolm Glazeri perekond, kes on Manchester Unitedit omanud alates 2005. aastast, teatas ligi neli kuud tagasi, et klubi on jälle müügiks.