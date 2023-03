DELFI VIDEO | Tarva uus tegevjuht Tanel Suslov: tahan klubi viia sinna, kus ta kunagi oli

Suslovi hinnangul on Lääne-Virumaal kõik olemas, et esindusklubi võiks taas kõrgete kohtade eest heidelda. „Oleme kohtunud väga paljude inimestega, ettevõtjatega ja korvpallifanaatikutega, tutvustanud ideid, kuidas seda asja edasi viia. Tagasiside on positiivne. Ma kutsuks seda piirkonda mitte alahindama. Siin on kõik olemas: piirkond on suur, ettevõtjaid on, spordifanatte on, korvpallitraditsioone on. See kõk tuleks uuesti mosaiigiks kokku panna,“ sõnas ta.