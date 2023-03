VIDEO | 7 päeva suure mänguni. Kalevi abitreener Brett Nõmm: mängijad on tiheda rütmiga juba harjunud

„Sel hooajal on meil olnud 58 mängu. Meil ei ole ühekski mänguks olnud palju aega valmistuda. Mängijad on selle rütmiga harjunud. Teeme üks-kaks mängueelset trenni ära. Play-off’is on juba teine tunne,“ rääkis tähtsate kohtumiste eel Kalev/Cramo abitreener Brett Nõmm.