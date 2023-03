Hiiu staadioni ehitust takistab lindude pesitsusrahu

7. märtsil, kui põhitähelepanu all oli Premium liiga hooaja lumiselt kaootiline algus, ütles Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak muude teemade seas, et Hiiu staadioni protsess liigub omasoodu: „Saime ehitusloa taotluse tagasi koos märkustega nende asjade kohta, mida tuleb parandada ehk siis asi liigub nii, nagu sellised protsessid liikuda saavad.“

Nõmme Kalju president Kuno Tehva polnud tol hetkel palju targem. „Tahaks isegi vastuseid saada. Aivar Pohlak on lubanud, et saame igal juhul mai lõpus või juuni alguses seal mängida. Meil on juba kokkulepe kohaliku ettevõttega lume äraveoks ehk me loome eelduse, et seal saab esimesel võimalusel tööle hakata,“ rääkis Tehva.