Michael Schumacheri lähedane sõber: Michaeli abikaasa on viimased kümme aastat olnud justkui vang

„Praegune olukord on Michaeli ja tema abikaasa Corinna jaoks täiesti kohutav,“ rääkis Jordan väljaandele OLBG. „Juhtunust on möödas peaaegu kümme aastat. Corinna ei ole selle aja jooksul sisuliselt mitte kusagil käinud. Ta on justkui vang. Ta ei saa üritusi külastada, kuna kõik tahaksid seal rääkida Michaeli olukorrast. Corinna aga ei taha seda, et talle antud olukorda kogu aeg meelde tuletatakse.“

Corinna Schumacher heitis eelmisel aastal ilmunud dokumentaalfilmis oma abikaasa seisundile veidike valgust. „Michael on meiega. Ta on teistsugune, kuid ta on olemas. See annab meile jõudu,“ sõnas Corinna Schumacher. „Oleme koos. Elame koos ühises kodus. Teeme teraapiat. Teeme kõike, et Michaeli olukorda parandada. Anname endast parima, et ta tunneks ennast perekonna osana.“