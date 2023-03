Pariisi olümpia poole rühkiv Nabi: dopingukontroll paneb jalad värisema, sest äkki olen taas juhuslikult saastunud

Kreeka-Rooma maadluse kahekordne maailmameister ja olümpiahõbe Heiki Nabi on taas vaba mees. Kaheaastane karistus selle eest, et tema dopinguproovist leiti mikrokogus keelatud ainet letrosooli, on kantud. Samal ajal rõhutab Nabi igal võimalusel, et ei ole dopingusportlane, nagu rahvusvaheline spordikohus (CAS) oma otsuses kirjutas, vaid süsteemi ohver, sest ei suutnud tõendada, kuidas aine tema organismi sattus.