Thomas Häberli enne mängu Ungariga: mõned mängijad võivad saada rohkem minuteid kui valikmängus

„Ma tahan (kohtumises Ungariga) näha, mida oleme viimastest mängudest õppinud. Muidugi on vastane tugev ja valmistub samamoodi valikmängudeks. Seega on seekordne maavõistlus erinev novembris ja jaanuaris peetud matšidest. Mõned mängijad võivad saada rohkem minuteid kui valikmängus. Arvan, et mängutempo ei ole sama kiire kui esmaspäeval (mängus Austriaga) olema saab. Hea on saada see matš enne esimest olulist kohtumist. Tahame näidata head sooritust, mida olema ka varasemalt suutnud,“ sõnas Häberli Eesti jalgpalliliidu pressiteenistusele antud intervjuus.