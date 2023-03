AUHINNAD | Eesti-Läti liiga põhiturniir sai läbi. Kes oli kõige väärtuslikum mängija, parim treener ja parim noor? Kes läksid lati alt läbi?

Kõige väärtuslikum mängija

Ats Kuldkepp: Andri Voinalovõtš (Tartu Ülikool Maks & Moorits). Elame huvitaval ajal: sobivaid kandidaate oli vähemalt viis-kuus. Tegin valiku mängijate seast, kelle tiimid a) jõudsid veerandfinaali ja b) lõpetasid põhihooaja maksimumilähedase tulemusega. Oli Tartu mängupilt, nagu ta oli, aga neljandast kohast kõrgemat kohta olnukski raske soovida. Koduväljakueelisele pandi alus novembri-detsembri võiduseeriaga ja just siis suutis osav ukrainlane Voinalovõtš Tartu muidu ebastabiilset rünnakut vee peal hoida. Voinalovõtši üks-üks-mäng on Tartu trump, kusjuures ta ei jätnud vahele ühtegi kohtumist.

Eigo Kaljurand: Matej Radunic (Keila KK). Kummaline on nimetada kõige väärtuslikumaks mängijaks korvpallur, kelle meeskond jäi kohamängudest eemale. Kuid 27-aastane horvaat oli liiga parim skoorija (ühes mängus keskmiselt 21,38 punkti), paremuselt seitsmes laualõvi (8,23) ja lisaks leiab Paf liiga Nikola Jokić ilusate söötudega ka kaaslasi. Ainus tõrvatilk meepotis on üsna laisk kaitsemäng, aga see selleks. Olnuks Keila korvi all natuke lahjem mees – mõtle näiteks Kalev/Audentese Rokas Gadiliauskasele või Tarva Antun Maričevićile, siis poleks liiga debütant 11 võitu kätte saanud.