Iluuisutamise MM-il kuuendat kohta hoidev Petrõkina naudib Jaapanit: sain fännidelt energiat juurde

„Minu eesmärgiks oli uisutada puhas kava. Nüüd saan ühe päeva puhata. Proovin vabakavaks täpselt samamoodi valmistuda. Mulle väga meeldib siin võistelda. Publik on imeline ja fänne on palju. Pean ausalt tunnistama, et mulle ei meeldi tühjade tribüünide ees uisutada. See on minu jaoks raske,“ lisas ta. „Saan fännidelt alati energiat juurde.“