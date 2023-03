Kired Tyson Fury ja Oleksandr Ussõki tiitlimatši ümber löövad aina enam lõkkele

Fury valduses on praegu WBC meistrivöö. Ussõkile kuuluvad aga WBA, WBO ja IBF-i tiitlid. Läbirääkimised matši toimumiseks on kulgenud aga vaevaliselt. Täna hommikul teatas Ussõki mänedžer Egis Klimas, et matš jääb ära, kuna Fury’ga ei ole võimalik kokkuleppele saada. Seejärel sõnas Fury promootor Frank Warren omakorda, et läbirääkimised jätkuvad ja matši toimumine on endiselt jõus.

Osapoolte sõnul peetakse kolmapäeva õhtul taas olulisi läbirääkimisi. Seni on meedias välja öeldud, et kokkuleppele tuleb saada hiljemalt 1. aprilliks, kuna seejärel tuleb Ussõkil vastu võtta juba WBA esimese väljakutsuja Daniel Dubois’i pakkumine.

Klimas teatas täna, et 29. aprilli matš jääb ära, kuna Fury ei ole nõus lepingusse panema kordusmatši klauslit. Fury on seni nõudnud, et preemiarahast saaks team 70 protsenti ning Ussõk 30 %. Ussõk on sellega nõus olnud, kuid on soovinud, et Fury annaks oma võidusummast ühe miljoni euro Ukraina abistamiseks.