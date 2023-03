VIDEO | Kersti Kaljulaid meenutab kõnet olümpiakulla võitnud epeenaiskonnale: tundsin, et tahan ise ka nendega tähistada!

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on kampaania pilguheit minevikku. „Sportlased, kes on läbi aegade Eesti riigile au ja kuulsust toonud, on erilised inimesed. Maailma tippude hulka kuulumine nõuab aga ka erilist kombinatsiooni, kus sportlast toetavad tavaliselt vanemad ja treenerid, aga ka rahvas. Need emotsioonid, mida tipptasemel sport inimestele pakub, on olnud teatud hetkel kogu rahvale vajalikuks emotsionaalseks toeks. Neid sündmusi ei tasu unustada, sest nad sillutavad tee ka järgmiste kangelaste sünnini,“ ütles Sõõrumaa.

„Võidame sajaga!“ juubelikampaania sotsiaalmeediale keskenduvas osas meenutavad tuntud inimesed enda jaoks märgilisi olümpiahetki. Eesti epeenaiskonna kullavõitu 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel meenutasid Eesti president Kersti Kaljulaid ja räppar Villemdrillem.

„Oli ilus päikeseline päev. Olin Saaremaal, suitsuahi oli soe, ahven oli suitsus. Pendeldasin iPadi ekraani ja suitsuahju vahet. Kui läks hästi, jäin vaatama. Kui halvemaks läks, läksin jälle eemale. Siis see võit tuli! Pärast tundus see nii loogiline, muidugi, meie tüdrukud pididki võitma!“ rõõmustas Kaljulaid.

Villemdrillem vaatas kullamatši kodus ning elas epeenaiskonnale täiest hingest kaasa. „Katrina Lehis on meile peretuttav. Mäletan, et nooremana ma ei saanudki aru, et ta vehklemisega tegeleb. Aga nüüd oli ta olümpial! See mastaap on ikka hoopis teine – meid on kogu maailmaga võrreldes nii vähe ja siis oleme leidnud need inimesed, kes pühendavad sadu tunde ja päevi, et jõuda sinna, kus nad on! Epeenaiskonna võit oli üks nendest hetkedest, kus oled superõnnelik ja uhke, et oled eestlane. Selline võit annab tulevateks põlvedeks lootust ja silmasära,“ ütles räppar.