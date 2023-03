Putini austajast malekuulsus teeb Ukrainas vallutatud aladel propagandat

Norra ajalehe VG andmetel on Karjakin oma Telegrami kontol avaldanud pilte sellistest Ukraina linnadest nagu Luhansk, Donetsk, Makijivka ja Hartsõzk. Ta on nendes Vene sõjaväe poolt okupeeritud linnades korraldanud lastele malekoole.

„Meie vabariikides on andekaid lapsi. Ootan, et lapsed võimalikult kiiresti Venemaa maleellu kaasatakse. Nii saavad nad tuge ja pääsevad Venemaa turniiridel osalema,“ kirjutas 33-aastane Karjakin Telegramis.

Norralasest male maailmameistri Magnus Carlseni treener Peter Heine Nielsen on teinud maailma maleliidule FIDE arupärimise, et teada saada, kas Karjakini malepropaganda vallutatud aladel on ikka lubatud.