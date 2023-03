Kalev/Cramo vajab eurosarja poolfinaaliks rahvast nagu õhku, kaalul on ka järgmise hooaja edu

„Veerandfinaali eel oli ka see küsimus, kas me ajame saavutust taga või üritame piletituludega natuke oma eelarvet leevendada. Kui poolfinaali puhul sai selgeks, et Unibet Arenal on maadlejad ees ja mängu mastaap on suur, siis oli vaja saada suuremasse saali. Tahame, et mängu saaks kohapeal näha võimalikult palju huvilisi,“ selgitas Kask.