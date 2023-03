Soome legend: Ogier ei jäta seda nii, ta sõidab rohkem MM-rallisid

WRC-sarjas on kolme etapi järel ootamatu seis, sest liider on Rootsi talveralli vahele jätnud Ogier.

39-aastasel Ogier`l on Toyotaga leping seitsmeks ralliks, kuid tiimiboss Jari-Matti Latvala on juba öelnud, et kaalub võimalust pakkuda prantslasele täishooaja lepingut. Siiski arvas soomlane, et Ogier positiivne vastus on kahtlane, sest vähemalt Eesti ja Soome rallil prantslane ilmselt osaleda ei taha.

MM-sarjas 19 rallit võitnud Soome legend Alen usub, et Ogier`l on suurepärase hooaja alguse järel hammas verel.

„Olen Ogier`d alati šokeerivalt kõrgelt hinnanud, ta on tõesti suurepärane rallimees. Sama nagu (Sébastien) Loeb. Need prantslased on mustkunstnikud rooli taga. Juba eelmisel hooajal nägite, et isegi kui Ogier kuuks-kaheks kõrvale jääb, ei tähenda see midagi,“ rääkis Alen Ilta-Sanomatele.

„Arvan, et Ogier hakkab natuke rohkem sõitma, ta ei jäta seda nii. Ta juhib praegu MM-sarja ja ma arvan, et ta muutus veidi ahnemaks. Arvan, et Jari-Matti Latvala ja Toyota peavad käed tasku ajama,“ leiab Alen.

Ilta-Sanomate andmetel küsib Ogier ühe MM-etapi eest hinnanguliselt pool miljonit eurot, mille lisanduvad ka boonused.

Endine rallikuulsus leiab, et Ogier võiks küsida isegi rohkem. „Ta on siis odav mees. Meister on meister,“ sõnas Alen.

MM-sari jätkub 20.-23. aprillil sõidetava Horvaatia ralliga. Seal lööb kindlasti kaasa ka kaheksakordne maailmameister Ogier.

MM-sarja üldseis Sõitjate arvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 56 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 53

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 52

4. Ott Tänak (M-Sport) 47

5. Elfyn Evans (Toyota) 44

6. Craig Breen (Hyundai) 19 Tootjate arvestus:

1. Toyota Gazoo Racing 127 punkti

2. Hyundai Shell Mobis 100

3. M-Sport Ford 73