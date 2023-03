Mehhiko ralli võidakse MM-kalendrist välja praakida

Mehhiko ralli naasis eelmisel nädalavahetusel pärast kahe aasta pikkust koroonapausi MM-sarja. Mehhikos võttis rekordilise seitsmenda võidu Toyota piloot Sébastien Ogier.

DirtFish avalikustas juba tänavuse ralli eel, et Mehhikol on WRC-ga sõlmitud vaid aastane leping ja seetõttu on 2024. aasta kohal küsimärgid.

Nüüd kinnitas Larkin DirtFishile, et Mehhiko võitleb kalendrisse pääsemise nimel ameeriklastega. WRC soovib kalendris näha vaid kahte Ameerikas toimuvat rallit ning üks koht kuulub kindlalt Tšiilile, millel on mitmeaastane leping.

„Meie eesmärk on järgmisel aastal korraldada Ameerikas kaks võistlust,“ ütles Larkin. „Tšiili on sarnaselt sellele hooajale ka järgmisel aastal kalendris. Tšiilil on sõlmitud mitmeaastane leping – nii et see on üks kahest võistluspaigast.“

Võimalikust USA etapist rääkides ütles Larkin, et septembris võib seal toimuda ametlik testivõistlus, kuid seda pole veel kinnitatud. „Kui me ei tunne, et USA etapi standard on piisavalt kõrge USA turu jaoks, et seal järgmisel aastal võistelda, võime selle teemaga jätkata 2025. aastal,“ sõnas Larkin.

Lisaks Mehhikole ja USA-le pretendeerib teiseks Ameerika etapiks ka Argentina ralli.