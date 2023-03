OTSEPILT JA FOTOD | Eurosarja poolfinaal: Kalev/Cramo võitis Prantsuse tippklubi vastu avapoolaja

Kalev alustas mängu suurepäraselt ning pääses 6:0 ja 11:2 juhtima. Seejärel kalevlaste visked ei tabanud, ründemäng jäi ühekülgseks ja prantslased vähendasid vahe 14:12-le. Avaveerandi võitis Kalev 17:14.

Teise perioodi esimese kuue minutiga kasvatas Kalev edumaa 10-punktiliseks (26:16). Alles siis tabasid külalised oma esimese kaugviske, nende esimesed üheksa kolmest korvi ei kukkunud. Poolajavileks juhtis Kalev 35:31.

Poolfinaalis on Kalev/Cramol pureda senise hooaja ilmselt kõige kõvem pähkel. Cholet Basket hoiab Prantsusmaa kõrgliigas kolmandat kohta ja asjaoludel, et nende põhimängujuht T. J. Campbell on vigastatud ja viimased mängud on nad kindlalt kaotanud, ei tohi ennast eksitada lasta.

Kehaliselt on Kalev/Cramol kõik korras, ükski pallur raskema traumaga kimpus ei ole. Küsimus on vaimus: kas Tondiraba jäähallis üle 5000 pealtvaataja ees suudetakse külma pead säilitada? Seni on suudetud, aga nüüd on panused veelgi suuremad.

„Sellest mängust on viimasel nädalal palju juttu olnud,“ ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. „Mingid mängijad on võib-olla juba üle mõelnud, näod on natuke heledad, aga tegeleme sellega. Proovime mitte üle mõelda ja keskendume õigetele asjadele.“

Cholet on tüüpiline Prantsusmaa tiim, kelle edu võti on atleetlikud pallurid ja kehaline stiil.

„Eelkõige peamegi valmis olema selleks, et nad on ülimalt füüsilised,“ sõnas Rannula. „Äärtel on suured ja tugevad kujud ning ilma pallita olukordades ollakse ka füüsilised. Prantsusmaa liigas lubatakse sellist stiili mängida, nad on sellega harjunud.“

Vastaste trumbiks peab Rannula suure ääre positsiooni, kus tegutsevad ameeriklane Perry Ellis ja endine Prantsusmaa koondislane Kim Tillie. Cholet’ põhitsenter on NBA kogemusega USA n-ö kapp Justin Patton, kelle pikkuseks annavad eri allikad 211–216 cm.