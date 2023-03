Ironman Tallinn kolib võistluskeskuse Kalamajast Rocca al Maresse

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on suurte spordisündmuste korraldamine alati suureks väljakutseks ja tulenevalt linnaruumi arengust võib ette tulla olukordi, et vajalik on muuta võistluskeskuse asukohta või võistlustrassi. „Usume, et IRONMAN Tallinna korraldusmeeskond on paindlik ja suudab muudatustega kohaneda nii, et võistluse korralduslik tase ei kannata.“

Abilinnapea sõnul toob seekordne muudatus endaga kaasa linlaste jaoks paljutki positiivset. „Liikluspiiranguid on vähem ja ka ligipääs võistluskeskusele ning parkimisvõimalused on mugavamad. Võimalus võistluskeskuse tagasi südalinna kolimiseks avaneb siis, kui hetkel linnas toimuvad suuremad ehitustööd on lõppenud. Tallinna linnaruum on pidevas arengus ja usun, et kokkuvõttes on see toeks veelgi kvaliteetsema võistluskeskkonna pakkumiseks tulevasteks IRONMAN Tallinn tippsündmusteks,“ sõnas Belobrovtsev.