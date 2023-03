VIDEO | Play-offi pääsu eest võitlev Drelli koduklubi jäi lähirivaalile alla

Bulls jagab väga pingelises idakonverentsis 17 võidu ja 14 kaotusega 5.-6. kohta. Võidu enam teeninud Maine Celtics (18-13) on kolmas. Bullsi selja taga on oma võimalust jahtimas kolm klubi, kellel kõigil on 16 võitu. Play-off'i pääseb kuus esimest.