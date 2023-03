DELFI VIDEO | Valitsev OM- ja MM-kuld Sundling: see on mu üks lemmikuid linnasprinte!

See on mu üks lemmikuid linnasprinte! Tegin hea sõidu, aga lõpuks oli Skistad kiirem. Polnud selline finiš, mida ma lootsin, aga andsin endast kõik. Viimastel meetritel oli meil väike kontakt, mis mind ei soosinud. See polnud lõbus, aga samas olen rahul poodiumile jõudmisega.

Olin valitud suuskades üsna kindel. Mul on omad lemmikud, mis sellistes tingimustes toimivad. Minu meelest on see hea idee, et kõik sõidavad sama määrdega.