DELFI VIDEO | Võidumees Kläbo: nägin Tallinnas üle aastate vanaisa. Siin võiks etapp toimuda igal hooajal!

Ei olnud lihtne... See rada oli väga eriline ja nõudlik. Kuid sellise linnasprindi tegemine on alati väga lõbus. Hea sõit.

Mõnes mõttes oli keeruline, aga samas praegu on märtsi lõpp ja ilm on soe, eriti keskpäeval. Tingimused olid vesised, aga korraldajad tegid head tööd ja sõita oli lõbus.

Siin oli omamoodi määrderevolutsioon, kus said valida kahe suusapaari vahel ja alla said vaid ühe määrde Swixilt. Kuidas sulle see osa meeldis? Kas eelistasid seda lähenemist või on seal üldse vahet?