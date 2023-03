DELFI VIDEO | Karl Sebastian Dremljuga: 18. koht ületas kõik endale seatud ootused

Maailmakarikasarjas alles oma viienda individuaalse stardi teinud 22-aastane Võru suusaklubi kasvandik Karl Sebastian Dremljuga püüab ühest täistabamusest mitte pilvedesse tõusta.

Palju õnne! Kodusel võistlusel Eesti koondise hooaja parim tulemus. Sinu kohta on kaua räägitud, et kohe-kohe peaks see pauk, mis sul jalas on, välja tulema. Miks just nüüd?

Kindlasti tänu sellele publikule. See ületas nii mõnedki piirid! Hooaja algus oli mul veidi kesine. Sügisel sai kergelt tõbisena liiga pikalt treenitud. Õnneks tuli pauk hooaja lõpus välja, päris kadunuks ei jäänud.

Said oma veerandfinaalis neljanda koha. Kas oleks võinud ka kõrgemale rühkida?

Tagantjärele võib alati mõelda, kus paremini oleks saanud. Leian, et eelsõidu kohaparandus on igati hea tulemus, mida minu puhul maailma võistlustel pole varem juhtunud. Loodetavasti on see hea märk! Treeneritega arutasime, et ei tasu rumalaid liigutusi teha. Plaan oli end pundis hoida. Punt püsis õnneks koos ning teisel ringil sain käiku juurde panna.

Mis ootustega hommikul lauluväljakule tulid?

Kuskil ikka kripeldas, et tahaks 30 sekka sõita, aga realistlikult mõeldes tahtsin senise maailmakarikakarjääri parima tulemuse sõita ehk koht 40 seas oleks juba rahuldanud. 18. koht ületab igal juhul kõik sihid. Rohkem minus täna peidus ei olnud.

Kas eelsõidu edasipääs on nüüd edaspidi sprindis alati eesmärk?

Jah, kindlasti! Kui edasi ei pääse, oled alati veidi pettunud. Samas ei saa ühest väga heast tulemusest kohe liiga suuri ootusi peale panna. Täna oli lihtsalt super päev. Järgmistele võistlustele tuleb realistlikult peale minna.

Tuleb tõdeda, et pandi ikka üks vägev üritus kokku. Kas see rada ja publik ületas ka sinu ootusi?

Oo jaa! Rahvast tuli rohkem, kui ma ootasin. Rada oli ülilahe. Super töö korraldajate poolt! Aitäh kõigile, kes siia tulid! Mul on siin kogu pere: õed-vennad, meid on kokku viis last, õdedel veel oma lapsed kaasas. Omasid oli palju.

Mida inimesed raja ääres sulle hüüdsid?