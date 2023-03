DELFI VIDEO | Aveli Uustalu: publiku kaasaelamine oli nii tugev, et treenerit polnud kuulda. Võimas!

„Närvi sees polnud, pigem oli mõnus tulla kodupubliku ette võistlema. Päris pikk võistlushooaeg on seljataga, närvi ei jõudnud sisse tekkida. Terve raja ulatuses elasid kaasmaalased kaasa, kaasa elamine oli nii tugev, et treeneri öeldud aegu polnud kuulda. Täitsa võimas,“ tõdes Uustalu.

„Hooaja alguses oli eesmärk MK-sarjas sõita kolm korda 40 sisse. Kui Rukal olin 35., siis see andis indu juurde, et top30 kauge maa minna. Aga hooaja keskel seisund halvenes, vorm langes, siis oli päris raske sättida end sinna, kuhu tahtsin jõuda. Nii mõtlesin, et tuleb, mis tuleb ja läksin endast parimat andma. Pean olema rahul sellega, mis on,“ vaatas ta tagasi üle kivide-kändude kulgenud aastale.