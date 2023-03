Norra hooldetiimi boss: suuskade ühtne määrimine annab staaridele veelgi suurema eelise

„Võib üsna kindel olla, et staaride suusad saavad võrdse määrde puhul veelgi suurema eelise,“ selgitas Snesrud Delfile. „Peamiselt mõjutab libisemist suusk ise ning parematele sportlastele annavad firmad ka paremaid suuski. Kui seni said kehvemad suusatajad hea määrimisega vahet tasandada, siis nüüd mitte. Aga see on suusatamise tulevik – kui fluori sisaldavad määrded tulevast talvest keelustatakse, suureneb suuskade osatähtsus libisemisel veelgi enam.“