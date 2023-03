Karpin kommenteeris pildiskandaali: maailm on lõplikult hulluks läinud

Mäletatavasti puhkes skandaal endise Eesti koondislase Andrei Stepanovi poolt 31. detsembril sotsiaalmeediasse postitatud pildist, kus Karpiniga poseerisid koos mitmed endised Eesti koondise jalgpallurid ja praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov.

Karpin tunnistab, et Eesti avalikkuse valulik reaktsioon oli tema jaoks arusaamatu.

„Eestis oli õhtusöögil ainult kaks jalgpallurit. Oli ka endisi jalgpallureid. Asi pole isegi selles, keegi ei käinud seal jalgpalluri ja treenerina. See oli lihtsalt vanade sõprade kokkutulek. Tekib mõte, et maailm on lõplikult hulluks läinud,“ rääkis Karpin Football Factory YouTube’i kanalile.

Karpin avaldas ka lootust, et teatud aja möödudes saadakse aru, et skandaaliks polnud põhjust. „Mis puudutab konkreetselt seda olukorda Eestis, siis lõpuks normaliseerub kõik, lihtsalt mingi aeg peab mööduma. Kellelgi kukub katus paika tagasi, kellelgi mitte. See on elu, oleme ka muud üle elanud,“ lisas Venemaa peatreener.

Pildiskandaali puhkemise järel mõistsid meie jalgpallurite käitumise teiste seas hukka ka Eesti koondise fännide ühendus Jalgpallihaigla, kultuuriminister Piret Hartman ja peaminister Kaja Kallas.

Eesti koondise kapten Vassiljev, Zenjov ja Andres Oper avaldasid seejärel Eesti jalgpalli liidu pressiteate vahendusel juhtunu pärast kahetsust.

„Meil on kahju tekkinud olukorra pärast ja vabandame kõikide ees, kelle tundeid meie õhtusöök ning sellest foto avaldamine sotsiaalmeedias riivas. Meie vestlus käis vaid jalgpalli ümber, me ei rääkinud poliitikast ega sõjast. Meie seisukoht sõja osas on olnud alati üks ja seesama – sellele ei ole õigustust. Oleme jalgpalliväljakul ja väljaspool seda olnud alati Eesti eest väljas ja teeme seda ka edaspidi,“ seisis kolme Eesti vutikuulsuse avalduses.