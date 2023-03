Aasta suurima spordisündmuse kohal püsivad veel küsimärgid. Võti on Tyson Fury käes

Raskekaalus ei ole ainuvalitsejat olnud alates 2000. aastast. Nüüd ollakse väga lähedal sellele, et välja kuulutada ajalooline poksimatš. WBC tšempion Tyson Fury on oma nõudmistega üksjagu segadust tekitanud, kuid praeguse seisuga tundub, et duellist WBA, WBO ja IBF-i meistrivöö omaniku Oleksandr Ussõkiga võib ikkagi asja saada. Kummi on juba tugevasti venitatud ning seetõttu on Tysonile ja Ussõkile seatud ka tähtaeg. Hiljemalt 1. aprilliks peab kõik selgeks saama. Julgustavad märgid on õhus, igatahes teevad mõlemad mehed juba salatrenni.