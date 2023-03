Kristin Tattari kadedust tekitav seeria sai kurva lõpu

„Lõppenud Open at Austin on minu jaoks seekordselt lõppenud. Kokkuvõttes tekitas see valusaid emotsioone ja tundeid, sest see tähistab minu pika poodiumiseeria lõppu. Arvestades, kui tugev on konkurents, siis see pidi üks hetk lõppema ja ma ei tunne häbi viienda koha pärast,“ kirjutas Tattar enda Instagrami postituses.