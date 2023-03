OTSEBLOGI | Suusasprindi maailma paremik lauluväljaku MK-l: Dremljuga üllatas ja pääses ainsa eestlasena veerandfinaali

Tallinnas toimuv spordipidu tõotab tulla äärmiselt kõrgetasemeline, sest kohale on tulnud pea kõik maailma eliiti kuuluvad murdmaasuusatajad. Meestest on kohal kogu MK-sarja sprindi üldarvestuse esikümme - norralane Johannes Hösflot Kläbo, prantslased Lucas Chanavat ja Richard Jouve, norralane Paal Golberg, itaallane Federico Pellegrino, norralane Even Northug, rootslane Edvin Anger, ameeriklane Ben Ogden, prantslane Renaud Jay ja norralane Erik Valnes.