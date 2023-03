FOTOD JA BLOGI | Lauluväljaku MK sprindivõidud läksid Norrasse, tubli võistluse teinud Dremljuga saavutas 18. koha

„Tagantjärele võib alati mõelda, kus paremini oleks saanud,“ sõnas Dremljuga veerandfinaali järel. „Leian, et eelsõidu kohaparandus on igati hea tulemus, mida minu puhul maailma võistlustel pole varem juhtunud. Loodetavasti on see hea märk! Treeneritega arutasime, et ei tasu rumalaid liigutusi teha. Plaan oli end pundis hoida. Punt püsis õnneks koos ning teisel ringil sain käiku juurde panna.“