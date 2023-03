Uisutera vigastas Soome koondislase kaela „Sain kohe aru, et seal on palju verd“

Hiirikoski, kes on oma naiskonna Luulaja kapten, kukkus litrit taga ajades jääle ja sai enda kõrvale kukkunud vastase uisuterast kaelalõike.

„Mõistsin koheselt, et uisk tabas valet kohta. Tõstsin käed kuklasse ja sain aru, et seal on palju verd. Üritasin kohe haavale vajutada, aga ma ei teadnud, kui hull olukord on,“ rääkis Hiirikoski Ilta-Sanomile vigastuseni viinud olukorrast.

35-aastane Hiirikoski ei kaotanud teadvust ja abi tuli kiiresti. Ta ütles, et vestles tema ümber olnud inimestega, sealhulgas kahe arstiga.

„Muretsesin kodumeeskonna pärast. Teadsin, et paljud inimesed vaatavad mängu ja on väga mures. Soovisin, et nad saaksid esimesel võimalusel teada, et minu olukord on kontrolli all ja ma jõuan turvaliselt haiglasse,“ kommenteeris soomlanna olukorda.

Praeguseks on Hiirikoski olukord pärast edukat operatsiooni paranenud ning mängija mõtleb juba uisujääle naasmisest. „Oleme väga õnnelikud, et olukord hullemini ei kulmineerunud. See oli tõesti hirmutav, aga ma olen väga tänulik, et kõik hästi lõppes,“ kirjutas Hiirikoski.