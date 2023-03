Rally Estonia ajakava sai paika, võrreldes eelmise aastaga on rallil mitu muudatust

Põhjaliku uuenduskuuri on läbinud neljapäeva ja laupäeva õhtul Eesti Rahva Muuseumi läheduses sõidetav publikukatse, mis on senisest enam kui kaks korda pikem (3,49 km senise 1,66 km asemel). Pühapäeval sõidetakse kaks korda täiesti uut, Karaski nime kandvat kiiruskatset. Ka neljapäevane testikatse on uus. Punktikatse kannab endiselt Kambja nime, poodium on Leigo järvel.