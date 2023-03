Tänak sai rallieksperdilt Mehhiko etapi eest keskpärase hinde: seekord ei näinud ma tema sõidus võitlust

„Ott teadis, et Mehhikos esimesena startida on alati raske. Aga asjad läksid kiirelt käest ära, kui esimesel pikemal katsel tekkinud turboprobleem tähendas, et reedeseks lõunapausiks oli Tänak liidrist 12 minuti kaugusel. Tean, et sellisest seisust on raske välja tulla. Pealegi oli Mehhikos stardis palju tugevaid WRC2 sõitjaid. Aga olukorras, kus Tänakul polnud sisuliselt midagi kaotada, ei näinud ma temas võitlust ja sõdalase-tüüpi, mida tal on tavaliselt lademetes,“ kirjutas Clark.