Aivar Rehemaa koduse MK-etapi eel: tundub päris ohtlik ring

„Võrreldes laupäevaga on rada väga kiire ja jäine. Ma ei teagi, mis see õige sõna on... tundub päris ohtlik ring. Kui suusatajad tulevad kuuekesti ülevalt alla, siis kiirused on all päris suured. Päris sellist maailmakarikarada ma ei mäletagi kuskilt. Hoopis teistmoodi,“ tõdes päev enne Tallinna MK-etappi Rehemaa, et võrreldes nädalavahetusel Lauluväljakul toimunud noorte suusasarja etapiga on rada läinud kiiremaks.