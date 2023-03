DELFI VIDEO | Tallinna MK-etapi võistluste juht Robert Peets: kogu rajal on puhkehetke võib-olla kolm sekundit

„Sellel rajal on võib-olla kolm sekundit puhkehetke, ainult lavaesisel osal,“ rääkis Peets. „Tõus on nõudlik, kõrguste vahe on 25 meetrit. Vahepeal on väga järsk lõik, mis on C-kategooria tõus. Seal tuleb väga kõvasti tööd teha. Siis jõuab ülesse, Ernesaksa taga on lauge osa, kus tegelikult tugevamad välja selgitatakse. Terve staadionile laskumise ajal on vaja küvasti tööd teha.“