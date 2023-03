Eesti jalgpallikoondise 20-aastane väravavaht Karl Jakob Hein pidi vigastuse tõttu paar nädalat kergemalt võtma, kuid on eelseisvateks rahvusesinduse kohtumisteks valmis. „Kui võimalus antakse, siis ei ole mingeid probleeme. Vorm on hea ja kõik on hästi. Mina ise olen valmis võistkonda aitama,“ tunnistas Budapestis koondisega liitunud Hein.