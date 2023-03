„Lõbus rallirada, siin läheb veel ohtlikuks!“ Lauluväljaku MK-sprindi rada sai suusastaaridelt kiita

„Mulle linnasprindid meeldivad ja olen seda meelt, et suusatamise peab inimeste juurde tooma,“ lausus Tallinnasse tulnud šveitslanna Nadine Fähndrich, MK-sarja sprindiarvestuse üldliider. Laulukaare ees peetav etapp on naiste väikese kristallgloobuse pärast võistlejate jaoks üsna otsustav, sest 27-aastasel Fähndrichil on koos 678 punkti, kuid 28-aastane rootslanna Maja Dahlqvist jääb temast maha ainult viie silmaga. Sprindihooajale tõmmatakse joon alla nädalavahetusel Lahtis.

Esmaspäeval said sportlased rada proovida ja pidid võistluseks välja valima kaks suusapaari. Fähndrichi meelest peaks Tallinna rada talle hästi sobima. „Siin pole linnasprintidele omast lamedat profiili, vaid on korralik tõus. Kuid linnasprindile omaselt on siin kitsas ja mööduda on keeruline, mistõttu on oluline kohe stardist hästi minema saada. Seejärel peab hoolsalt oma kohta hoidma ja vigu vältima,“ kirjeldas võimalikku võiduvalemit Fähndrich.