Hyundai tiimipealik võrdles Thierry Neuville'i Fernando Alonsoga

„Ma ei ütle, et Thierry teine koht maitseb nagu võit, aga see oli hea tulemus. Nägime, et Ott Tänakul oli probleeme ja põhjustel, mis pole mulle selged, polnud ka Kalle Rovanperä Mehhikos konkurentsis. Tiitliheitlusele mõeldes oli vaja see olukord ära kasutada,“ vahendas Belgia rahvusringhääling Abitebouli sõnu.

„Thierry kätes on võistkonna, tema enda ja konkurentide psühholoogia. Ta meenutab mulle pisut Alonsot, kes võtab kasutusele kõikvõimalikud relvad, kaasa arvatud väljaütlemised meedias. Näiteks teatab Neuville teleülekandes, et konkurendil on tehniline probleem. Mulle meeldib see, sest ta paneb vastastele igast suunast surve peale. See näitab, et ta on kogenud ja tark sõitja,“ selgitas Abiteboul.