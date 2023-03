Nädal piiri taga: Viiber tuli Rumeenias karikavõitjaks, Venno võitis Kataris hooaja esimese tiitli

Avo Keele juhendatav Arctic Volley alustas Soome naiste meistriliigas väljalangemismängudega, kus Arctic Volley kohtub Jymy Volleyga. Kolme võiduni peetava seeria võitja tagab koha meistriliigas, kaotaja mängib seejärel viimase kõrgliiga koha nimel esiliiga võitjaga. Lõppenud nädalal peeti koguni kolm kohtumist ja Arctic Volley on seerias 1:2 kaotusseisus. Esimese mängu võitis Arctic Volley 3:0 (25/21 25/21 25/15) , ent kaotas seejärel 1:3 (25/17 28/30 14/25 21/25) ja 0:3 (16:21, 21:25, 22:25) .

Küprosel jätkuvad karikavõistlused. Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos (kus mängivad Kristo Kollo ja Aleksander Eerma) on pääsenud poolfinaali. Veerandfinaali teise kohtumise võitis Paphose klubi 3:0 (25:15, 25:16, 25:17) ning seeria 2:0, statistika pole saadaval. Poolfinaalis on Pafiakose vastaseks Nicosia Apoel, kes võitis avamängu 3:2 (25/19 23/25 25/19 22/25 15/10). Kollo tõi Pafiakose kasuks 12 punkti (+3), sidemängija Eerma lisas lisaks põhitööle 1 punkti (-1). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel said veerandfinaali teises mängus 3:0 (25:10, 25:7, 25:19) võidu Frenarouse Olympiase üle ja võitsid samuti seeria 2:0. Poolfinaali esimeses kohtumises alistati Famagusta Anorthosis 3:0 (25/20 25/21 25/18). Mängude statistika pole saadaval.