Thomas Häberli eesootavast EM-valiktsüklist: peame oskama ka unistada

Küsimusele, millised on koondise eesmärgid algavaks valiktsükliks, vastas Häberli: „Muidugi tahame teha sammu edasi, aga võtame mäng-mängu haaval. Ma arvan, et kui Eesti koondis loositakse viiendast tugevusgrupist, siis ei ole tark rääkida, et tahame kindlasti 2024. aasta EM-ile minna. Aga usun, et peame elus ka unistama ja meil kõigil on visioonid. Elus on kõik võimalik ja sa tahad igast väikesest võimalusest kinni haarata. Me ei taha vaadata tagasi ning midagi kahetseda. Oleme valmis märtsikuu mängudeks Ungari ja Austriaga ning siis näeme, mis olukorras oleme.“



Eksklusiivses intervjuus tutvustas 48-aastane šveitslane ka oma tööruume ning kirjeldas, milline näeb välja koondise peatreeneri tööpäev. Jutuks oli ka Eesti jalgpalli üldine seis, arutati koondise valikute tagamaid ning avaldati ka põhjuseid, miks mõned mängijad tema käe all valikusse pole pääsenud.