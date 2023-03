Johannes Thingnes Bö andis rootslanna kriitikale vastulöögi

Kahekordne olümpiavõitja Wiberg ütles Bö mäekõrgust ülekaalu kommenteerides SVT-le: „Me kõik oleme peast natuke rumalad ja spordis edu saavutamiseks pead samuti olema, loomulikult natuke erineval moel.“

Norra laskesuusataja rootslanna arvamusega ei nõustu, sest on kindel, et rumal sportlane edu ei saavuta.

„Sel juhul peab sa olema peast loll ka selleks, et [suusa]eksperdiks saada. Aga laskesuusatamises on [edu saavutamiseks] mingid muud vahendid. Ma arvan, et loll olemine ei aita. Tähtis on teha arukaid valikuid ja ma arvan, et olen neid teinud,“ sõnas Bö Expressenile.

Sa pole seega Pernilla Wibergga nõus? „Ei, mina nii ei arva. Alati on mõni rumal sportlane, aga ma arvan, et pigem on neid vähe,“ vastas Bö.

29-aastane Bö võitis tänavu MK-sarjas ülekaaluka esikoha 1589 punktiga. Teiseks jäänud koondisekaaslast Sturla Holm Lägreidi edestas ta koguni 491 punktiga.

52-aastane Wiberg võitis mäesuusatamises lisaks kahele olümpiakullale ka neli maailmameistritiitlit.