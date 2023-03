M-Sporti boss kiitis Tänakut: järjekordne esmaklassiline ja eksimusteta ralli

„Kui vaadata otsa nädalavahetuse tulemustele, siis valmistasid need selgelt pettumuse. Siin pole kahtlustki,“ teatas Millener meeskonna pressiteate vahendusel.

„Ma pean aga ütlema, et olen meeskonna üle äärmiselt uhke. Meil õnnestus oma tegutsemisega Oti tulemus täielikult ümber pöörata – veel reedel hooldusalas tundus ka meile, et katkestamisest pole pääsu, kuid me jätkasime ikkagi võitlust.“