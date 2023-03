Latvala ei välista, et pakub Ogier`le lepingut terveks hooajaks

Ogier, kes võidutses ka hooaja avaetapil Monte Carlos, kuid jättis seejärel Rootsi ralli vahele, juhib Mehhikos saavutatud võidu järel MM-sarja 56 punktiga. Talle järgnevad Thierry Neuville (53 p), Kalle Rovanperä (52), Ott Tänak (47) ja Elfyn Evans (44).

„Ogier on täiesti jõhkral tasemel. Tema enesekindlus ja kiirus on omast klassist. Sellisel tasemel võistlevaid sportlasi pole kogu maailmas kuigi palju,“ kiitis Soome rahvusringhäälingu Yle ralliekspert Henri Haapamäki Prantsuse vanameistrit.

Latvala ütles soomlaste MTV-le, et ei välista võimalust sõlmida prantslasega leping terveks ülejäänud aastaks. Siiski jäi tema vastusest kõlama, et suurt usku tal Ogier` positiivsesse vastusesse ei ole.

„Eks me näe. Muidugi tuleb meeles pidada, et Monte Carlo ja Mehhiko on tema kaks lemmikrallit. Ma tean, et ta ei tahaks Eestisse ja Soome [võistlema] minna,“ lausus Latvala.

Hetkeseisuga on Ogier`l leping seitsmeks ralliks. WRC-kalendris on etappe 13.

Latvala lisas: „Ta on endiselt tipus. Ta ei pea enam kellelegi midagi tõestama. Ogier pealt on näha, et ta naudib oma lemmikvõistlustel sõitmist.“

Ogier ise andis Mehhikos mõista, et ei kavatse oma plaane ringi teha. „Olen juba varasemalt öelnud, täishooaega ma kaasa ei tee,“ kostis Ogier muiates Delfi küsimuse peale. „Selge on aga see, et iga kord stardis olles püüan teenida maksimumpunktid. Ma ei usu, et pooliku hooajaga võib MM-tiitli võita.“

Kui aga õnnestub kõik rallid võita? „Realistlikult vaadates pole see eriti võimalik. Kui nii peaks juhtuma, eks siis vaatame, aga (täishooaeg) ei ole hetkel mu mõtetes,“ lisas Ogier.