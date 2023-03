10 FAKTI | Suusapidu homme lauluväljakul! Esimesest MK-etapist Eestis rajaprofiili ja auhinnarahadeni

Tallinna MK-etapil viiakse läbi määrderevolutsioon. Etapile on valitud üks määrdepartner ning iga sportlane saab tulla kohale kahe suusapaariga. Kõikide võistlejate suusad määritakse sama määrdega ning ühtemoodi ja see teeb suusatippude vahelise võistluse võrdsemaks. Määrdepartner on Swix ning ühismäärimine toimub 300 ruutmeetrises spetsiaalsete töökohtadega varustatud telgis.