Mainekas ralliportaal: M-Sport toodi Mehhikos julmalt maa peale tagasi

Lappi kohta kirjutas portaal: “Teist rallit järjest lõpetas avarii kõik lootused tugevale lõppkohale, kuid seekord oli kõik tema enda süü. Rootsis sõitis ta purunenud rehvi tõttu vastu lumevalli, Mehhikos sai aga saatuslikuks pinge. Ogier tuli talle nii võimsalt lähemale, et Lappi võttis seetõttu ühe kurvi liiga kiiresti ja see läks talle kalliks maksma. Lappi sai aga vähemalt veenduda selles, et tunneb end Hyundai i20 N Rally1 autos nagu kodus. Ta peab lihtsalt rallid ilma probleemideta lõpetama.“