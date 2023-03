VIDEO | Aston Martin leidis reeglites augu ja Alonso sai kolmanda koha tagasi

Alonso ja tiim arvasid, et olid karistuse boksipeatuse ajal ära kandnud, kuid kohtunikud leidsid teisiti ning andsid talle peale sõitu veel 10-sekundilise karistuse ebakorrektse karistuse kandmise eest. Uue karistuse põhjenduses öeldi, et tagumine tungraud oli autole paigaldatud enne viie sekundi möödumist.

Aston Martin edastas eile õhtul protesti ning näitas kohtunikele erinevaid videomaterjale. F1 koduleht kirjutab, et videotes oli seitse erinevat juhtumit, kus tungrauad paigaldatakse samuti enne viie sekundi möödumist, ilma et selle eest oleks karistusi järgnenud.

„Kohtunikud pidid petitsiooni valguses otsustama, kas avastatud on „oluline ja asjakohane uus asjaolu, mis polnud vastava otsuse tegemise ajal osapooltele kättesaadav“. Sellisel juhul peavad kohtunikud kaaluma, kas otsust on vaja muuta,“ lisati veel.

„Pärast esitatud videotõendite ülevaatamist ning Aston Martini tiimi esindaja ja FIA esindajate ärakuulamist otsustasid kohtunikud, et artikli 14.1.1 järgi on esitatud olulisi ja asjakohaseid uusi tõendeid, et käivitada otsuse ümbervaatamine. Meile sai selgeks, et uued tõendid seavad kahtluse alla esialgse otsuse aluse ehk vastava kokkuleppe olemasolu.“

„Pärast uute tõendite läbivaatamist jõudsime järeldusele, et puudub selge kokkulepe, nagu kohtunikele varem osutati, mille alusel saaks kindlaks teha, et pooled on leppinud kokku, et tungraua puudutamine tähendaks auto kallal töötamist. Asjaolusid arvesse võttes leidsime, et meie algne otsus määrata autole number 14 karistus tuleb tühistada ning nii me ka tegime.“