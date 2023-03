0:2 kaotusseisust välja tulnud Selver/TalTech alistas Võru Barruse ja jõudis finaali

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütles mängujärgses teleintervjuus, et meeskond andis endast kõik, mis anda oli. „Olen uhke oma meeste üle. Me ei kestnud ära lihtsalt, meil on olnud ülirasked viimased paar päeva. Äge, raisk! Äge, ma ütlen,“ olid pisaratega võidelnud peatreeneri esimesed sõnad.

„Tegime kõik, mis suutsime, kaks geimi kestsime ära ja siis kolmas geim hakkasime ootama ja lootma, et äkki antakse niisama. Aga niisama ei anta midagi. Neljanda geimi keskpaik oli teine võtmise koht, jäime kinni korraks ja lõpp oli jälle raske. See oli see, mis me täna suutsime teha, proovime kosuda ja proovime ennast pronksimängudeks korralikult mobiliseerida. Suured mängud on veel ees,“ lisas Lüütsepp.