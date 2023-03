Barcelona võitis põneva El Clasico lisaminutite väravast

Barcelona peatreener Xavi jäi kohtumise järel tagasihoidlikuks ega tahtnud veel meistritiitlist rääkida. „Liiga pole veel otsustatud, kuid mõistagi on see suur võit. Ma arvan, et väärisime seda ja olime paremad kui Real. Suutsime luua rohkem võimalusi,“ lausus Barcelona legend.