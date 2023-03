DELFI MEHHIKOS | M-Sportil mõtteainet jagub. Tänak: konkurentidega võistlemiseks jääb meil praegu kõvasti vajaka

MM-sarja liidrina Mehhiko etapile teepuhastajarollis vastu läinud Tänak rõhutas juba enne nädalavahetust, et kindlat eesmärki on raske seada, sest kruusateedel on Ford Puma Rally1 masinat veel vähe proovitud. „Tuleb mõned päevad ära sõita ja näha, kus konkurentidega võrreldes oleme,“ sõnas Tänak ralli eel.