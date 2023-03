Peatreener Fjodor Svoboda: näen Eesti laskesuusatajatel tulevaks hooajaks suurt potentsiaali

Eesti laskesuusatamise koondise peatreener Fjodor Svoboda ei varja, et tema silmis olid koondise tänavused tulemused allpool ootusi. Ebaõnnestumiste põhjused olevat aga silmnähtavalt selged ning valgevenelane vaatab uue hooaja suunas optimistlikult. „Usun, et Eesti koondislastel on suur potentsiaal,“ lausus ta.